Av. Mário Covas tem nova pista aberta para o tráfego

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 29 de abril de 2015

Desde a última quinta-feira, 30, a pista de tráfego na Av. Mario Covas, em frente à estação da CPTM, sentido Barueri, está aberta. Os agentes de trânsito abriram a pista após finalizar a sinalização.

As obras de concretagem da laje do túnel e do piso do bulevar, que ligará o Calçadão ao Terminal Municipal e à estação da CPTM, estão em fase bem adiantada, devendo ser concluídas em breve. A atual pista utilizada desde abril de 2014, será transformada em ponto de parada do terminal.

Em março último, teve início também a demolição para construção do Terminal Intermunicipal, principal ponto de parada de ônibus do Corredor Oeste em Carapicuíba. Projetado para ligar os municípios entre Itapevi e São Paulo (Butantã), no trecho de Carapicuíba esta obra acontece em conjunto com o Projeto Novo Centro e, juntas, fazem parte do Complexo de Mobilidade Urbana implantado pela Prefeitura em toda a cidade.

Parte integrante do Projeto Novo Centro, as obras para a construção de duas alças do novo viaduto que ligará a Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu, na região do Fórum, ao Complexo Viário da Lagoa e à rotatória que dá acesso à Rua da Consolação, sentido Alphaville / Tamboré, também estão em andamento.

A população tem acompanhado os avanços das equipes que tocam esta importante construção, que é a maior obra da história de Carapicuíba.

Muito em breve os moradores poderão se orgulhar do novo cartão postal da cidade, assim como todos que a utilizam diariamente como rota de passagem.

O prefeito Sergio Ribeiro observa que “uma obra deste porte é natural que demore em ser concluída. Mas estamos dentro do cronograma previsto desde o início. Um exemplo disso, é a linha do metrô até Vila Sônia (São Paulo). Prevista para ser entregue em 2009, já sofreu vários adiamentos, e agora tem a promessa de ser concluída somente em 2018”.

Veja a trajetória da obra desde o início:

2012 – demolição do antigo terminal, terraplanagem da área e preparação para fundação e estudo do solo.

2013 – início da desapropriação do comércio junto à estação da CPTM, perfuração do solo para fixação de 319 estacas de aço e concreto com 16 a 19 metros de profundidade. Construção das pilastras com 21 metros de profundidade por 4 metros de diâmetro, início da concretagem da primeira laje e demolição do terminal ao lado do viaduto.

2014 – concretagem da 1ª laje, escavação do solo na Av. Mário Covas para ampliação do terminal, conclusão de pilastras e da 2ª laje próxima à Av. Mario Covas e término da desapropriação do comércio ao lado do viaduto e conclusão da 3ª laje ao lado do terminal.

Abril de 2015 – Início da escavação para construção do túnel, novas pilastras para passarela e concretagem do piso do bulevar. Abertura da nova pista de tráfego.