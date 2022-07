Prefeitura entrega Kits de livros para os alunos do Ensino Fundamental

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 29 de abril de 2015

O Prefeito Sergio Ribeiro iniciou na última terça-feira, 28, a entrega de kits de livros do Programa Magia de Ler, aos alunos de ensino fundamental da rede municipal de ensino.

A secretária de Educação, Aparecida da Graça Carlos, participa, ao lado do prefeito, conversando com pais e alunos.

Cada aluno ganha uma maleta com cinco livros para levar para casa, que varia de acordo com o ano escolar. A sala de aula também recebe uma biblioteca formada por maleta com vinte livros. O material foi adquirido pela Prefeitura junto a Editora Melhoramentos.

Aos professores é destinado ainda, maleta igual a dos alunos, com um guia orientando o trabalhado durante a aula, com sequências didáticas e atividades permanentes de leitura, escrita e oralidade. Participam também de encontros de formação para direcionar o desenvolvimento do projeto.

O Prefeito Sergio Ribeiro ressaltou que os investimentos na educação têm se desdobrado, garantindo qualidade, acesso, permanência e inclusão, a partir de melhorias nos prédios e quadras, qualificação dos professores, garantias de direitos como alimentação escolar de qualidade, uniformes e materiais didáticos entregues gratuitamente, implantação de programas como Magia de Ler, Ciência Hoje, além de parcerias e convênios.

Programação de entrega dos kits nas escolas: