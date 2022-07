Prefeitura inaugura quadra de esportes na Cohab 5

Data de Publicação: 1 de maio de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba inaugurou nesta sexta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, reforma da quadra de esportes na Emef Professor Argeu da Silveira Bueno, Cohab 5. A comunidade participou do evento e aproveitou para conhecer o novo espaço de integração, práticas esportivas e de lazer.

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou que esta é mais uma importante obra na cidade que vai beneficiar as crianças e também a comunidade, pois ficará aberta aos sábados, domingos e feriados promovendo cidadania e incentivando a prática de atividades esportivas. A inauguração fez parte das comemorações do aniversário de 50 anos de emancipação político-administrativa.

Os moradores da Cohab 5 são beneficiados com esta e outras obras em diversas setores. As ruas Bom Jesus do Amparo, Bom Jardim de Minas, Betim e Bocaiúva passam por obras de recapeamento asfáltico e melhorias no sistema de drenagem das vias. Na área da educação foi concluída recentemente a reforma da Emei Izaura Quércia, na Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves. Também nesta avenida, um terreno em frente à UBS passou por serviços de terraplanagem e abrigará em breve mais uma obra da Prefeitura de Carapicuíba.

A Praça da Árvore ganhou academia para as pessoas da terceira idade que podem se exercitar gratuitamente, ao ar livre, promovendo a integração social, a coordenação motora e o condicionamento físico. Ainda na região da Cohab, em breve os moradores poderão utilizar o terminal de ônibus no Km 21, antiga reivindicação da população.

O prefeito também anunciou a construção de novos abrigos de parada dos ônibus que fazem ponto final na Cohab 5. Hoje os veículos param na Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves e, com as obras, passarão a estacionar na Rua Bom Jesus do Amparo, oferecendo mais conforto aos moradores e usuários.

“A administração trabalha em diversas obras e Carapicuíba vive um período único de crescimento e avanços sociais. A Cohab faz parte dessa realidade e recebe várias ações que beneficiam diretamente a todos os moradores” destacou o prefeito Sergio Ribeiro.