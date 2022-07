CEU de Carapicuíba recebe dirigentes municipais da UNDIME

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 5 de maio de 2015

Carapicuíba sediou, na última quinta-feira, 30 de abril, o encontro mensal da UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino) Regional, com dirigentes municipais de educação dos municípios de Carapicuíba, Taboão da Serra, Barueri, Osasco, Santana de Parnaíba, Cotia, Itapevi e Embu das Artes. A secretária da Educação de Carapicuíba, Aparecida da Graça Carlos, recepcionou os demais dirigentes e coordenou a reunião.

O encontro aconteceu no anfiteatro do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) espaço recém-inaugurado, no bairro Ariston, pela Prefeitura de Carapicuíba, construído em parceria com o Governo Federal.

O prefeito Sergio Ribeiro acompanhou a reunião, e lembrou que Carapicuíba tem avançado em ações que beneficiam a Região Oeste. “Com orçamento de aproximadamente R$ 450 milhões, o mais baixo da região, nossa cidade é a que recebe mais recursos do estado, que trazem soluções regionais, e não só municipais”.

Neste último encontro foram discutidos planos municipais de educação e a possibilidade de realizar o fórum de educação inclusiva no âmbito regional, tema que será retomado na próxima reunião, em 28 de maio, em Pirapora.