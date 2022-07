Prefeitura renova convênios com entidades que oferecem creches

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 5 de maio de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, renovou o convênio com 15 entidades que oferecem creches. A assinatura ocorreu na última quinta-feira, 30, no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado), recém inaugurado. O evento contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, da secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, secretários municipais, vereadores e representantes das entidades.

Há seis anos, quando o prefeito Sergio Ribeiro, pela primeira vez, adotou esta medida para aumentar o número de vagas, o município dispunha de 991 vagas para crianças de seis meses a três anos de idade. Após seis anos, esta parceria continua importante para garantir o acesso da população à educação infantil municipal. Graças a esta ação, além de construções, reformas e ampliações, Carapicuíba oferece 5934 vagas para a mesma faixa etária.

Por meio do convênio, a Prefeitura participa com recursos financeiros, materiais e cooperação técnica, e as entidades fornecem monitores e funcionários e garantem o bom estado as instalações oferecidas às crianças.

Entidades que obtiveram renovação do convênio:

Associação Assistencial e Educacional Pedacinho do Céu,

Associação das Mulheres Amigas do Bairro Jardim Novo Horizonte,

Centro Social Santa Rita de Cássia (Comunidade Kolping Novo Horizonte),

Comissão de Mães da Recreação Infantil,

Comunidade Kolping da Aldeia de Carapicuíba,

Comunidade Kolping de Vila Menck,

Comunidade Kolping do Jardim Tonato,

Comunidade Kolping Nova Carapicuíba,

Comunidade Kolping Sulamericana,

Fraternidade Assistencial Vila Césamo,

Associação Kolping Santa Brígida,

Obra Kolping Estadual de São Paulo,

ONG Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro,

ONG Crescer com Saber