Copa Bronze chega à fase Quartas de final

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 7 de maio de 2015

Após as três rodadas da fase classificatória, a Copa Bronze 2015 chega as quartas de final e vai decidir a vaga na semifinal e o acesso para a Copa Prata 2016. O torneio é promovido pela Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Secel).

Das oito equipes classificadas (Arsenal do Morro, Bola de Ouro, Parceria, Rafard, Real Monaco, Revelação/Vila Dirce, Roma Murão e Unidos da Lidia), somente quatro disputarão a Copa Prata do ano que vem.

No próximo domingo, 10 de maio, serão realizados dois jogos. Às 13h30 jogam Unidos da Lidia x Bola de Ouro e, na sequência às 15h, Roma Murão x Revelação/Vila Dirce. Ambos os confrontos acontecerão no Estádio do Niterói.

As outras duas partidas das quartas de final, Parceria x Arsenal do Morro e Real Monaco x Rafard, ocorrerão no dia 17 de maio.

Os times com melhor campanha nas classificatórias, Unidos da Lidia, Roma Murão, Parceria e Real Monaco, jogam nesta fase pelo empate. A partir das semifinais, em caso de empate, o vencedor será decidido na disputa de pênaltis. Confira a seguir os resultados da 3ª rodada e os jogos das quartas de final da Copa Bronze 2015.

RESULTADOS – 3ª RODADA

Parceria FC 2 x 0 D’Bobeira EC Revelação Vila Dirce 2 x 2 Familia Roma FC Furia Oeste EC 0 x 3 Real Monaco FC 06 de Janeiro FC 2 x 2 Unidos da Lidia EC Muleques da Vila 0 x 1 Rafard FC EC Simplicidade 0 x 2 Roma Furacão FC Arsenal do Morro FC 10 x 0 Bom Pastor FC

QUARTAS DE FINAL

Data Horário Equipe Mandante Equipe Visitante 10/05 13h30 E. C. Unidos do Lidia x E .C. Bola de Ouro 10/05 15h Roma Murão F. C. x Revelação Vila Dirce 17/05 13h30 Parceria F.C. x Arsenal do Morro EC 17/05 15h Real Monaco F.C. x E .C . Rafard

Copa Master começa neste fim de semana

A Copa Master de Futebol 2015, O torneio realizado pela Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Secel), terá início no próximo fim de semana. Ao todo, 13 equipes divididas em dois grupos participarão do campeonato.

Na primeira fase as equipes jogarão em turno único dentro do grupo e, ao término, as quatro melhores colocadas de cada grupo avançam para as quartas de final. Veja abaixo os grupos e os jogos da rodada inaugural da Copa Master 2015.

GRUPOS

Grupo A Grupo B A.D Vasco da Gama Meio Século F. C. Suor e Mé E. C. Terceiro Tempo E.C. Renegados F. C. Unidos da Cohab V Vida Mansa E. C. Velha Guarda F. C. Unimarks F. C. XI Garotos E. C. Juventus E. C. S. E. Raízes A. D. Boemia

1ª RODADA

Campo Data Horário Equipe Mandante Equipe Visitante Niterói 10/05 09h Meio Século F. C. x Terceiro Tempo FC Niterói 10/05 10h30 Unidos da Cohab V x XI Garotos F. C. Niterói 10/05 12h Velha Guarda F. C. x S. E. Raizes Inac 10/05 09h A.D. Vasco da Gama x Suor e Mé E.C. Inac 10/05 10h30 Renegados F.C. x A.D. Boemia Inac 10/05 12h Vida Mansa F.C. x Juventus F.C.

Professor de Carapicuíba conquista sete medalhas no Uruguai

O professor de atletismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, integrante da seleção brasileira master de atletismo, Mario Vasques, conquistou sete medalhas no XII Grand Prix Mercosul de Atletismo Master, realizado em Montevidéu, capital do Uruguai, entre os dias 24 e 25 de abril.

Ao todo foram seis medalhas de ouro nas seguintes provas: 100, 200 e 400 metros rasos, 110 e 400 sobre barreiras e no revezamento 4×400, e uma medalha de prata no revezamento 4×100.

A próxima competição que Mario Vasques disputará será o 13º Troféu Brasil de Atletismo Master, entre os dias 04 e 07 Junho em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Em Julho participará da disputa dos Jogos Regionais 2015 em São Bernardo do Campo. A Prefeitura de Carapicuíba parabeniza o professor Mario Vasques pelas vitórias e deseja boa sorte nas próximas disputas.