Cerimônia de posse do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial

Data de Publicação: 11 de maio de 2015

Acontece no próximo dia 14 de maio, quinta-feira, às 19h a posse do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial (Compir), na Câmara Municipal de Carapicuíba, Av. Miriam, nº 92, Centro. Após as eleições dos representantes da sociedade civil realizada em 12 de março e a indicação dos representantes gestores pelo prefeito Sergio Ribeiro, o Compir inicia suas funções.

O Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial foi criado pela lei municipal nº 3267, de 15 de maio de 2014 e portaria nº 043 de 29 de janeiro de 2015. Na assembléia com a presença de todos os membros do Compir realizada em 09 de abril, foi eleito para exercer o cargo de presidente Dr. Edson Robson Alves dos Santos e para vice-presidenta Iraildes Pereira Rosa (Ya Iraildes). O Conselho é composto pelos seguintes representantes da sociedade civil e da administração pública.

Vinculado à Coordenadoria da Igualdade Racial (Secretaria de Governo), o Compir é um órgão colegiado composto por pessoas de diferentes segmentos da sociedade civil e do governo municipal. Tem caráter permanente (sua existência não depende de decisões da gestão administrativa), consultivo (aprecia de propostas recebidas sobre as políticas de promoção da igualdade racial) e deliberativo (toma decisões e faz os encaminhamentos necessários).

O mandato do Conselho é de dois anos, sendo permitida uma única reeleição consecutiva. Algumas das principais atribuições dos conselheiros são zelar, acompanhar e propor medidas de defesa de direitos de indivíduos e grupos etnicorraciais, além de receber e encaminhar ao Compir denúncias sobre discriminação.