Copa Master de Futebol 2015 começou com goleadas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 13 de maio de 2015

A Copa Master de Futebol 2015, torneio promovido pela Prefeitura de Carapicuíba através da Secretaria de Esportes e Lazer, teve início neste fim de semana com seis jogos. O destaque ficou para as goleadas dos times Renegados, que venceu por 6 a 0 o Boemia, e os 5 a 0 do Meio Século ante a equipe Terceiro Tempo.

No próximo domingo, 17, serão disputados os jogos da 2ª rodada da competição que terá a estreia do Unimarks enfrentando o Juventus às 12h no Estádio do Niterói. Veja a seguir os resultados da primeira rodada e os confrontos da 2ª rodada da Copa Master 2015.

Resultados – 1ª Rodada

Meio Século F. C. 5 x 0 Terceiro Tempo F .C. Unidos da Cohab V 1 x 0 XI Garotos F. C. Velha Guarda F. C. 1 x 1 S. E. Raizes A.D. Vasco da Gama 1 x 2 Suor e Mé E.C. Renegados F.C. 6 x 0 A.D. Boemia Vida Mansa F.C. 2 x 3 Juventus F.C.

Jogos da 2ª Rodada