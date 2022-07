Carapicuíba leva Luta Antimanicomial para o Calçadão

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 14 de maio de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba promove, na próxima segunda-feira, 18, das 9h às 17h, atividades no Calçadão em comemoração ao Dia da Luta Antimanicomial. O evento é organizado pela Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, que convida a população para participar no calçadão, dia 18, e dia 22 no Teatro Jorge Amado às 19 horas, com a peça de Teatro “Universo Paralelo em Quebra de Correntes” (Av. Mirian 86, ao lado da Câmara Municipal).

A data lembra o processo que culminou na Reforma Psiquiátrica, definida pela Lei 10.216/2001, promovendo a reestruturação da atenção em Saúde Mental, os direitos das pessoas que necessitam de tratamento e propondo a criação de serviços que ofereçam este tratamento, sem que isto signifique exclusão da vida social ou perda dos direitos e do lugar de cidadão.

Dentro desta perspectiva, a Prefeitura de Carapicuíba implantou em 2014, a primeira Residência Terapêutica da região, com o objetivo de reinserir no convívio social, pacientes com longa internação em hospitais psiquiátricos.