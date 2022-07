Restaurante Bom Prato comemora um ano de atendimento

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 14 de maio de 2015

Inaugurado dia 8 de maio de 2014, o Bom Prato de Carapicuíba chega ao primeiro ano de atendimento sendo aprovado pela população. Este importante benefício, vindo por meio de parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado, já forneceu 384,3 mil refeições, sendo 336.992 almoços e 47.398 cafés da manhã. O restaurante fica na Av. Miriam, 385, Centro.

A implantação da unidade Carapicuíba atendeu parcela significativa da população e trouxe estímulo ao comércio local. Por essas razões o prefeito Sergio Ribeiro se empenhou para que a implantação se realizasse. O café da manhã é oferecido das 7h às 9h por R$ 0,50 e as refeições, a partir das 10h30 até o término, por apenas R$ 1,00.

Para o prefeito, o Bom Prato é fruto da integração entre Prefeitura e Governo Estadual, que tem beneficiado o município, em obras como o Projeto Novo Centro, e por meio de ampliação da Fatec e entrega de apartamentos do Condomínio Tambory, com investimentos do Governo Federal através do PAC. “Estes investimentos vão continuar porque os governos estadual e federal vêem na administração uma Prefeitura organizada e capacitada, que cumpre as demandas exigidas pelos parceiros”.