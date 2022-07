Em noite fria, Fundo Social de Solidariedade lança Campanha do Agasalho 2015

Data de Publicação: 15 de maio de 2015

Nesta sexta, 15, Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba realizou em sua sede o coquetel de lançamento da Campanha do Agasalho 2015. A noite fria despertou em todos a importância de participar da campanha e promover a doação de agasalhos e cobertores para aquecer quem mais precisa nesses dias de temperaturas mais baixas.

O evento foi aberto à população e para participar bastava doar um agasalho ou cobertor. Estiveram presentes a presidenta do Fundo Social Sra. Áurea Rodrigues Silva, servidores e autoridades municipais.

O objetivo principal deste ano é superar a arrecadação de 2014 e assim poder atender mais pessoas necessitadas. Todas as peças arrecadadas serão entregues às famílias carentes do município no decorrer do ano.

O Fundo Social conta com a colaboração da população na doação de peças de roupas em boas condições de uso, calçados e cobertores. Repartições públicas e escolas de Carapicuíba são pontos de coleta para receber as doações.

O prefeito Sergio Ribeiro e a Sra. Áurea agradeceram as doações recebidas durante o evento e reforçaram a importância da campanha chamando todos a participar, gerando uma rede de solidariedade.