Prefeitura inaugura CRAS no bairro Cidade Ariston

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 18 de maio de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba inaugurou no sábado, 16, as novas dependências do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Ariston, que passou a funcionar dentro do Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU. A inauguração contou com atividades esportivas, recreativas e culturais para todas as idades.

O novo CRAS Ariston fica na Av. Comendador Dante Carraro, 333, no Cidade Ariston, dispõe de ambiente mais acolhedor e oferece, além das salas multiuso, a estrutura do CEU, como o anfiteatro, quadras e área de lazer, podendo atender os usuários e seus familiares. O antigo endereço, Rua Lisarda, 06, no CSU, continuará funcionando como um anexo, desenvolvendo atividades para a população do entorno, que já freqüentava a unidade.

A inauguração do CEU aconteceu em 29 de março, integrando as atividades em comemoração aos 50 anos do município. Esta é mais uma importante obra na cidade viabilizada através de parceria entre Município e Governo Federal para beneficiar a população promovendo a cidadania.

Espaço para integração de ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços sócio-assistenciais, políticas de prevenção violência e inclusão digital, a Praça do Esporte e Cultura está instalada no mesmo local onde funcionou a antiga fábrica Inac.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Sergio Ribeiro enalteceu o bom relacionamento entre Prefeitura e Governo Federal, que tem beneficiado o município em obras como PAC Cadaval e a construção de 516 apartamentos pelo Minha Casa Minha Vida.

“Estes investimentos vão continuar porque o Governo Federal vê na administração de Carapicuíba uma Prefeitura organizada e capacitada, que cumpre as demandas exigidas pelos parceiros. O Ariston merecia este local, pois era o único grande bairro sem uma área de lazer para a população. Parabéns a todos os moradores por essa conquista” ressaltou o prefeito.

O que é o CRAS?

O Cras é uma unidade pública estatal localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada ao atendimento socioassistencial de famílias. O CRAS é o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da proteção básica. Constitui espaço de concretização dos direitos socioassistenciais nos territórios, materializando a política de assistência social.