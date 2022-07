Prefeitura investe na formação de professores através do Programa Magia de Ler

Data de Publicação: 21 de maio de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba valoriza a educação municipal e trabalha para oferecer às crianças ensino de qualidade, investindo em sua formação preparando-as para o futuro. Promover o incentivo á leitura é fundamental para a formação de cidadãos mais capacitados e preparados para a vida acadêmica e profissional. Segundo levantamentos do Instituto Pró-livro, entre 2007 e 2011 houve diminuição de 8,4% no número de leitores no Brasil, de 4,7 livros por habitante em 2007 para quatro livros por habitante em 2011.

Em abril e maio a prefeitura entregou 8.465 livros para o ensino fundamental da rede municipal. Entre os títulos estão Contos dos Meninos Índios, Festa no Celeiro e o clássico do renomado escritor Ziraldo O Menino Maluquinho.

O prefeito Sergio Ribeiro fez questão de visitar as seis escolas municipais de ensino fundamental para entregar os kits. Falou aos pais e alunos sobre a importância de a leitura fazer parte da rotina de todos e do quão enriquecedora é essa atividade.

Os alunos ganharam uma maleta com cinco livros para levar para casa, que varia de acordo com o ano escolar. A escola também recebe 20 livros para cada sala de aula ter uma biblioteca permanente, oferecendo leitura de qualidade aos estudantes durante o período de aula e também em casa.

Aos professores é destinado ainda, maleta com livros igual a dos alunos, com um guia orientando o trabalhado durante a aula, com sequências didáticas e atividades permanentes de leitura, escrita e oralidade. Participam também de encontros de formação para direcionar o desenvolvimento do projeto.

Também ressaltou que os investimentos em educação têm se desdobrado, garantindo qualidade, acesso, permanência e inclusão, a partir de melhorias nos prédios e quadras, garantias de direitos como alimentação escolar de qualidade, uniformes e materiais didáticos entregues gratuitamente.

Prefeitura oferece encontro de formação para professores da rede municipal

Como parte das ações de incentivo à educação através da leitura, a Prefeitura realizou no último dia 16, na Faculdade Nossa Cidade, 1º Encontro de Formação do Programa Magia de Ler, para os professores do ensino fundamental da rede municipal de educação. A formação foi ministrada pela Editora Melhoramentos.

Os docentes foram separados em três salas de aula, de acordo com as séries em que lecionam, e contaram com a presença de uma formadora por sala. Além das orientações teóricas, o grupo também teve atividades práticas e grupos de discussão.

A professora Maíra Cristina Giacon, que leciona para o quinto ano da Escola Noemy da Silveira Ruldofer, elogiou o programa. “Estamos bem animados porque geralmente as crianças não têm fácil acesso aos livros e com esta iniciativa a Prefeitura, por meio da escola, está mudando isso”.

A formação de professores acontece periodicamente. Entre as atividades mais recentes estão: em abril participaram da palestra “Muitas maneiras de ensinar, várias formas de aprender”, em fevereiro da Semana de Planejamento Escolar para 2015 e em dezembro estiveram no 2º Seminário Municipal do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa).

Os próximos encontros de formação já estão marcados e acontecerão nos dias 20 de junho, 08 e 22 de agosto.