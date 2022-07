Meio Século e Renegados seguem invictos na Copa Master 2015

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 21 de maio de 2015

Após as duas primeiras rodadas da Copa Master de Futebol 2015, torneio promovido pela Prefeitura de Carapicuíba através da Secretaria de Esportes e Lazer, só as equipes Meio Século e Renegados seguem com 100 % de aproveitamento na competição.

O Renegados venceu o Vasco por 1 a 0, enquanto o Meio Século aplicou 2 a 0 no Unidos da Cohab 5. No próximo domingo, 24, o campeonato entra na terceira rodada da fase de classificação. Veja abaixo os resultados da 2ª rodada e os jogos válidos pela 3ª rodada.

Resultados – 2ª Rodada

A.D. Vasco da Gama 0 x 1 Renegados F.C. Vida Mansa F.C. 1 x 0 A.D. Boemia Unimarks E.C. 3 x 1 Juventus F.C. Velha Guarda F. C. 5 x 0 XI Garotos F. C. Unidos da Cohab V 0 x 2 Meio Século F. C. Terceiro Tempo F .C. 1 x 4 S. E. Raizes

3ª Rodada – Domingo, 24 de maio

Campo Horário Equipe Mandante x Equipe Visitante Niterói 09h Terceiro Tempo F .C. x Unidos da Cohab V Niterói 10h30 XI Garotos F. C. x S. E. Raízes Niterói 12h Meio Século F. C. x Velha Guarda F. C. Inac 09h Unimarks E.C. x A.D. Boemia Inac 10h30 Suor e Mé E.C. x Renegados F.C. Inac 12h A.D. Vasco da Gama x Vida Mansa F.C.

Vôlei vence na Copa LMN

A seleção feminina de vôlei adulto da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba obteve sua segunda vitória em três jogos pela terceira rodada da Copa LMN. No jogo do último fim de semana, a equipe carapicuibana não encontrou muitas dificuldades para superar o Harmonia Vôlei por três sets a zero, parciais de 25×18, 25×10 e 25×14.

No próximo sábado, 23, a seleção carapicuibana enfrenta o Scania, que joga em casa, em São Bernardo do Campo, no Ginásio do Scania Clube na Av. José Odorizzi s/n.

Secretaria de Esportes promove avaliações de futebol feminino e masculino

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba (Secel), por meio do Departamento de Futebol, realizará avaliações (peneiras) dos seus alunos no próximo dia 30, a partir das 8h no Estádio do Niterói.

A peneira feminina será coordenada por representantes do S.C. Corinthians Paulista. A idade é de 12 anos e as interessadas deverão se apresentar no local no dia da peneira com RG original e Atestado Médico.

Já os meninos nascidos entre 1998 e 2001 deverão comparecer até o dia 29 de maio nas unidades Pq. Planalto, Vila Cretti e Campo do XV/Vila Lourdes, também munidos de RG original e Atestado Médico, para realizar a inscrição e passar por uma avaliação coordenada pelo professor responsável. Caso seja aprovado, vai participar da peneira no dia 03 de junho, às 9h, no Estádio do Niterói, quando os alunos serão avaliados por representantes da S.E. Palmeiras. Mais informações no telefone 4187-1101.