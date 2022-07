Prefeitura de Carapicuíba realiza nova campanha contra dengue e CHIKUNGUNYA

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de maio de 2015

Uma nova campanha educativa e de prevenção vai ganhar as ruas de Carapicuíba contra o mosquito que transmite a dengue e a febre chikungunya. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai intensificar o alerta sobre o risco de infecções causado pelo Aedes Aegypti.

A Prefeitura preparou uma nova remessa de materiais de divulgação para orientar as pessoas sobre os cuidados com a higiene dentro e fora de casa, onde o mosquito pode se reproduzir em diferentes tipos de depósitos capazes de armazenar ou acumular água parada. Os exemplos são vários: pneus velhos, garrafas, plásticos, prato de vasos de plantas ou até mesmo tampinhas de refrigerantes.

A população deve ser a grande vigilante nessa campanha que pretende eliminar os focos do mosquito transmissor das doenças. A dengue e a chikungunya têm os mesmos sintomas: febre alta repentina, erupções na pele, conjuntivite, dores nas articulações, atrás dos olhos, na cabeça e no abdômen. O mal estar também provoca vômitos, sangramentos de mucosas e manchas vermelhas na pele.

Com o lema “O mosquito está mais perto do que você imagina”, a Prefeitura de Carapicuíba espera a colaboração dos moradores do município para receber os agentes comunitários de saúde nas residências. A campanha, além de orientar sobre a prevenção, vai também indicar as formas de tratamento das doenças causadas pelo mosquito.

A Dengue é uma doença grave e pode matar. O prefeito Sergio Ribeiro orienta que sejam organizados mutirões entre vizinhos, amigos e familiares e se desenvolvam ações de mobilização em comunidade. “Além disso, ao receber os agentes de saúde em sua residência ou comércio, você acaba com possíveis focos do mosquito aedes aegypti. Fique atento aos locais que podem acumular água”, ressalta o prefeito.

A população deve também ficar alerta aos sintomas da doença: febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e juntas e manchas vermelhas pelo corpo. Mais informações pelo telefone 4164-3866 ou e-mail: [email protected].

DEZ MEDIDAS PARA COMBATER O FOCO DO MOSQUITO

1 – Virar garrafas vazias com tampas para baixo

2 – Não deixar entulho no quintal ou nas ruas

3 – Cobrir caixas d´água e piscina

4 – Varrer água parada, inclusive da laje

5 – Colocar areia nos pratos de vasos de planta

6 – Lavar baldes e tanques que armazenam água

7 – Manter a lata de lixo tampada

8 – Guardar pneus em locais cobertos, longe da chuva

9 – Usar telas de proteção nas janelas

10 – Usar mosqueteiros para dormir