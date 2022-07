Prefeitura inaugura nova sede da Secretaria de Transporte e Trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 27 de maio de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba inaugura na próxima segunda-feira, 1º de junho, às 10h, a nova sede da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) na Av. Deputado Emílio Carlos, s/nº, no mesmo prédio onde antes funcionava o Ciretran, que agora atende no Poupatempo de Carapicuíba.

O novo endereço vai facilitar o acesso dos munícipes que comparecem à secretaria para ter acesso aos serviços oferecidos pela SMTT, como a emissão de credenciais de identificação especial para utilizar as vagas de estacionamento em vias públicas. Podem se beneficiar as pessoas com deficiência e/ou idosos que também podem usar seu cartão em outras cidades, pois ele é válido em todo o território nacional. Carapicuíba inova e oferece ainda mais benefícios aos seus moradores tornando gratuito o uso da vaga em áreas públicas aos portadores da credencial.

A prefeitura trabalha constantemente para reduzir os índices de acidentes de trânsito na cidade. A SMTT tem atuado firme na fiscalização, recape e revitalização de vias, providencia equipamentos de fiscalização eletrônica e realiza operações diárias de tráfego. Tudo para proporcionar mais segurança para todos.

Através do Projeto de Orientação no Trânsito, a prefeitura levou a todas as regiões de Carapicuíba benfeitorias que abrangem a parte de pintura de solo, como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além dos locais que foram demarcados com sinal de preferência. Ações como estas são fundamentais para evitar acidentes, facilitar a fluidez na circulação e inibir infrações às leis de trânsito, como por exemplo, estacionar em locais proibidos.

Toda a região central de Carapicuíba passou por grande transformação com o recapeamento de ruas, avenidas e do Viaduto Jorge Julian. O principal destaque é a revitalização viária da Av. Inocêncio Seráfico que recebeu, de ponta a ponta, nova camada de asfalto, reconstrução de guias e calçadas e nova sinalização.

Outra importante ação é o projeto de Educação no Trânsito realizado pela SMTT nas escolas da rede municipal de ensino. Agentes percorrem as escolas exibindo filmes e desenhos e conversando com crianças e adolescentes sobre a importância de respeitar as leis de trânsito como motorista, pedestre ou ciclista.

“A Prefeitura investe na educação no trânsito para crianças e adultos e na melhoria da sinalização de trânsito, oferecendo à cidade mais segurança e maior fluidez nas vias públicas. A inauguração da nova sede é mais uma ação para aprimorar cada vez mais a mobilidade urbana em Carapicuíba” enfatizou o prefeito Sergio Ribeiro

Veja a Galeria de Fotos