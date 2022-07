Carapicuíba se prepara para a festa de Corpus Christi

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 28 de maio de 2015

Carapicuíba já se prepara para as comemorações de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (04). As famílias e comunidade local se unem para confeccionar os tradicionais tapetes temáticos, que são feitos na Praça da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

Mantendo a tradição, a movimentação começa bem cedo (a partir das 7h), no largo da Aldeia, para a confecção de tapetes à base de serragem colorida, casca de ovos e materiais recicláveis, o que deixa o local enfeitado para receber a procissão do Santíssimo Sacramento.

A missa será celebrada às 16h, seguida por procissão. O evento religioso e cultural é realizado em parceria entre a Paróquia Nossa Senhora das Graças e a Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, que prevê a participação de cerca de mil pessoas.

A Festa de Corpus Christi é a celebração em que, solenemente, a Igreja comemora a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o mesmo sai em procissão nas ruas.

Histórico

A festa de Corpus Christi é uma tradição católica de longa data no Brasil. Em muitas cidades é costume ornamentar as ruas por onde passa a procissão com tapetes coloridos e desenhos de inspiração religiosa.

O calendário litúrgico indica que a festividade é comemorada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, reafirmando a presença real e substancial de Jesus Cristo na Eucaristia.

A origem da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo remete ao Século XIII, instituída em 1264 com a Bula Transiturus pelo Papa Urbano IV, o qual sentiu a necessidade de realçar a presença do Cristo todo no pão consagrado.