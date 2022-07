Carapicuíba realiza ciclo de Pré-Conferências da Saúde

A Prefeitura de Carapicuíba realiza entre os dias 25 de maio e 03 de junho as Pré Conferências Municipais de Saúde. Os eventos vão acontecer nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (USF), conforme o calendário abaixo. Toda a comunidade está convidada a participar dessa importante etapa que antecipa a Conferência Municipal de Saúde, marcada para 01 de julho de 2015.

No início será feita uma explicação sobre os objetivos e temas principais da pré conferência e na sequência será aberta a participação dos munícipes presentes para que coloquem em pauta suas sugestões, dúvidas e opiniões. A principal finalidade é discutir temas atuais, como o acesso e acolhimento com qualidade e o fortalecimento da atenção básica com a participação popular.

A Conferência de Saúde é um espaço representativo, onde diversos segmentos sociais (trabalhadores de saúde, gestores e usuários dos serviços) reúnem-se para avaliar a situação da saúde, elaborar propostas de políticas públicas e eleger as suas prioridades.

Neste ano o Ministério da Saúde realizará a 15ª Conferência Nacional de Saúde entre os dias 23 e 26 de novembro, com o tema “Saúde Pública de qualidade para cuidar bem das pessoas”, no eixo “Direito do Povo Brasileiro”.

As etapas municipais são realizadas entre os dias 09 de abril e 15 de julho, como fase preparatória para a edição estadual, entre 21 e 24 de julho, e para a nacional em novembro.

Veja a programação: