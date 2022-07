Prefeitura inaugura nova sede da Secretaria Mun. de Transporte e Trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 2 de junho de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba inaugurou nesta segunda, 1º de junho, a nova sede da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) na Av. Deputado Emílio Carlos, s/nº, no mesmo local onde antes funcionava o Ciretran.

O prefeito Sergio Ribeiro, acompanhado de autoridades municipais, falou que essa é uma conquista da população que agora pode ser atendida num lugar com acesso mais fácil e com maior comodidade. A nova sede da SMTT conta com rampa para facilitar e garantir o acesso das pessoas idosas e/ou com deficiência. Medidas de sustentabilidade também foram tomadas com a instalação de sistema para captação de água da chuva para reuso e lixeiras de cores diferentes para coleta seletiva.

O novo endereço vai facilitar o acesso dos munícipes que comparecem à secretaria para ter acesso aos serviços oferecidos pela SMTT, como a emissão de credenciais de identificação especial para utilizar as vagas de estacionamento em vias públicas. Podem se beneficiar as pessoas com deficiência e/ou idosos que também podem usar seu cartão em outras cidades, pois ele é válido em todo o território nacional. Carapicuíba inova e oferece ainda mais benefícios aos seus moradores tornando gratuito o uso da vaga em áreas públicas aos portadores da credencial.

Atualmente a Secretaria de Transporte e Trânsito conta com um efetivo de 25 agentes, sete viaturas, quatro motocicletas e dois carros de manutenção. Realiza periodicamente serviços de pintura de faixas e sinalização, operações de trânsito, manutenção e controle dos semáforos e ações educativas.

O prefeito Sergio Ribeiro lembrou as grandes obras em andamento na cidade como Corredor Oeste, Terminal Rodoviário no Km 21, Terminal Intermunicipal e viaduto de ligação entre a região do Fórum e o Complexo Viário do Parque da Lagoa. Mas seu destaque foi para as duas maiores obras: a revitalização da Av. Inocêncio Seráfico, que proporciona maior fluidez e mobilidade no trânsito de veículos e pedestres na principal avenida de Carapicuíba, e o Projeto Novo Centro, maior obra de mobilidade da história da cidade.