Carapicuíba participa de Workshop Internacional sobre Educação

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 2 de junho de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, representada pela Secretária da Educação Aparecida da Graça Carlos, participa nos dias 02 e 03 de junho, do I Workshop Internacional sobre o Desenvolvimento das Cidades da Aprendizagem no Brasil.

O evento acontece na Faculdade dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, é destinado a prefeitos e gestores de educação do Brasil e do exterior.

O objetivo é reunir cerca de 150 pessoas para debater a educação como ferramenta de inclusão social, permitir a troca de experiências em ações na área, além de incentivar a implementação de políticas públicas educacionais.

Nos dois dias de workshop serão apresentadas palestras, painéis, debates, exposição e lançamento de livro vencedor do Prêmio Innovare. Veja alguns dos principais convidados:

Elias Gomes – Prefeito de Jaboatão dos Guararapes (PE) e Vice-Presidente da FNP para Políticas Sociais

Paulo Câmara – Governador do Estado de Pernambuco

Luiz Herberto Muller – Diretor do Programa de Inclusão Produtiva no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Frederico Amâncio – Secretário de Estado da Educação de Pernambuco

Leonardo Barchini – Secretário de Relações Internacionais e Federativas de São Paulo (SP) e Coordenador do Fórum Nacional de

Secretários e Gestores Municipais de Relações Internacionais

Aparecida Graça Carlos – Secretária Municipal de Educação de Carapicuíba (SP)

Raúl Valdés Cotera – Diretor do Institute for Lifelong Learning (UIL – UNESCO)

Luís María Scasso – Diretor Representante Permanente da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação , a Ciência e a Cultura (OEI)

Pierre Lucena – Reitor da Faculdade Guararapes e Diretor Acadêmica Regional da Rede Laureate

Inês Miskalo – Instituto Ayrton Senna

Mara Robler – Secretária de Educação da Ciudad de México