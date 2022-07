Prefeitura inaugura nova iluminação pública no bairro 120 Casas

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 3 de junho de 2015

Com recursos próprios, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, entrega mais uma obra na cidade. A inauguração da iluminação pública no bairro 120 casas acontece no sábado, 06 de junho, às 19h.

No total, o investimento de R$ 149.853,00 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais), resultou na instalação de 45 pontos de iluminação ao longo das ruas Flor de Maio, Flor do Ipê, das Palmeiras, Girassol, Flor de Lotus, Jaborandi, Tocantins, Cláudio C. de Freire e Rio Amazonas, o que atende uma antiga reivindicação da comunidade.

Para o prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, a instalação de novos pontos de energia, além de ser mais uma benfeitoria para o bairro, trará ainda mais segurança para os moradores.

Em todo município, já são cerca de 2 mil novos pontos de iluminação em diversos bairros. As obras iniciaram com a iluminação do Parque da Aldeia, e está oferecendo mais conforto e segurança à população.