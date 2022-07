Definidos os semifinalistas da Copa Bronze 2015 de Carapicuíba

Data de Publicação: 3 de junho de 2015

Estão definidas as equipes semifinalistas da Copa Bronze 2015, torneio organizado pela Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. Além das vagas na próxima fase da competição, Arsenal do Morro, Real Mônaco, Roma Murão e Unidos da Lidia garantiram o acesso para a Copa Prata 2016.

Na semifinal as equipes se enfrentarão em jogo único e em caso de empate, a vaga para a final do torneio será decidida em cobrança de pênaltis. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio do Niterói no próximo dia 14 de Junho. Veja a seguir os resultados das quartas de final e os confrontos válidos pela semifinal da Copa Bronze 2015.

Resultados – Quartas de Final

E. C. Unidos do Lidia 3 x 1 E.C. Bola de Ouro Roma Murão F.C. 3 x 1 Revelação Vila Dirce Parceria F.C. 0 x 1 Arsenal do Morro Ec Real Monaco F.C. 3 x 1 E.C. Rafard

Semifinais

Horário Equipe Mandante Equipe Visitante 13h30 E.C. Unidos Da Lidia x Roma Murão Fc 15h00 Arsenal Do Morro Ec x Real Monaco Fc

Copa Master chega a 4ª rodada

A Copa Master 2015 terá no próximo domingo, 07 de junho, a 4ª rodada da fase de classificação. Renegados e Meio Século seguem como os únicos invictos da competição, com tem três vitórias em três jogos disputados.

Além da rodada de domingo, nesta quinta-feira, 04 de junho, haverá a antecipação dos jogos validos pela 7º rodada do torneio. Confira abaixo os resultados da 3ª rodada, e os jogos válidos pela 7ª rodada antecipada para o feriado de Corpus Christi, e as partidas da 4ª rodada.

Resultados – 3ª rodada

Suor e Mé E.C. 1 x 0 A.D. Boemia Renegados F.C. 5 x 0 Juventus F.C. Vida Mansa F.C. 1 x 1 Unimarks E.C. Meio Século F. C. 3 x 0 XI Garotos F.C. Unidos da Cohab V 5 x 4 S.E. Raízes Terceiro Tempo F.C. 1 x 2 Velha Guarda F.C.

7ª Rodada – Antecipada

Campo Data Horário Equipe Mandante Equipe Visitante Niterói 04/06 09h A.D. Vasco da Gama x A.D. Boemia Niterói 04/06 10h30 Suor e Mé E.C. x Juventus F.C. Niterói 04/06 12h Renegados F.C. x Unimarks E.C.

4ª Rodada