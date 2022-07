Fundo Social de Solidariedade realiza 7ª Feijoada Beneficente

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 3 de junho de 2015

No próximo dia 14 de junho, o Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Carapicuíba realiza a tradicional Feijoada Beneficente, que acontece a partir das 12h no Clube da Sabesp. O evento, que acontece anualmente, tem por objetivo arrecadar fundos para o Casamento Comunitário, que neste ano terá sua sexta edição, além de outras iniciativas do FSS.

Em 2014, a feijoada beneficente foi um grande sucesso. “No ano passado vendemos todas as porções de feijoadas. Em 2015, com as comemorações dos 50 anos de emancipação de Carapicuíba, contamos com nossos parceiros e amigos para que seja um grande momento de confraternização e solidariedade”, ressalta a presidente do Fundo Sra. Áurea Rodrigues Silva. Ela também aproveitou para lembrar que as doações para a Campanha do Agasalho também poderão ser feitas no dia do evento.

Acompanham a feijoada salada verde, mesa de frutas e a tradicional caipirinha. Os convites custam R$ 15,00 e estão à venda no Fundo Social, Avenida Teixeira Lott, 676 – Vila Cretti (em frente ao Pronto Socorro Infantil), das 8h às 16h30 e no Clube da Sabesp no dia do evento.

Casamento Comunitário é tradição em Carapicuíba

Previsto para agosto próximo, o Casamento Comunitário tem o objetivo de realizar o sonho dos casais que carecem de condições financeiras para arcar com os custos de um casamento e fortalecer os vínculos familiares. O evento tem o apoio de voluntários, empresários e comerciantes da cidade.

Serviço:

Feijoada Beneficente

Data: 14 de junho – 12h

Local: Clube da Sabesp – Rua Laerte Cearense 290 – Vila Gustavo Corrêa

Convites R$ 15,00

Mais informações: 4184-1892