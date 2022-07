Prefeitura de Carapicuíba realiza nova etapa nos trabalhos de limpeza do Córrego Cadaval

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 3 de junho de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba segue com as obras de limpeza do trecho canalizado do Córrego Cadaval com o objetivo de desobstruir as tubulações do trecho canalizado e evitar enchentes na região. A obra começou dia 07 de março e é feita pela própria Secretaria de Obras, não havendo contratação de empresa terceira para isso.

O trabalho é delicado e exige condições meteorológicas especiais, pois como os trabalhadores permanecem dentro das tubulações escavando o material, caso chova no local ou mesmo na cabeceira do córrego (que fica em Cotia) não é possível realizar os serviços, já que o risco de aumento repentino no volume de água é grande. Além do trabalho manual dos funcionários da Secretaria de Obras também é usada uma máquina chamada bobcat, que retira o lixo e deposita no caminhão.

Já foram limpos 175 metros de tubulação e retirados 1.480 metros cúbicos de sujeira e material jogado no córrego pela população. Todo tipo de detrito foi retirado do Córrego Cadaval como pneus, madeira, geladeiras, tecidos, tanques, fogões, carrinhos de bebê, vasos sanitários, mobiliários, tudo envolvido em muita areia, sendo necessário até agora, o equivalente a 128 caminhões de 100 metros cúbicos para levar o material ao destino final.

A Prefeitura conta com a colaboração dos moradores para que esse tipo de material, entulhos e lixo não sejam depositados dentro ou na beira dos córregos. Todos podem colaborar denunciando a atuação ilegal dos caminhões de entulho, conversando com familiares e vizinhos, criando novos hábitos de separação de lixo orgânico (restos de alimentos) e o inorgânico (papel, plástico, vidro, etc.), utilizando lixeira para colocar o lixo na rua. As denúncias devem ser feitas a qualquer hora à Guarda Civil Municipal pelo telefone: 4183-5229.

O prefeito Sergio Ribeiro chama a população a colaborar: “Se cada um fizer a sua parte, Carapicuíba se tornará bem-cuidada e limpa. Juntos vamos fazer uma cidade cada vez melhor e continuaremos buscando soluções eficazes para os problemas graves”.