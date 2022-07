Projeto Emcena Brasil – Circuito Paulista chega em Carapicuíba A iniciativa tem patrocínio da Comgás

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 3 de junho de 2015

A Caravana do Emcena Brasil chega ao município de Carapicuiba com seu teatro móvel nos dias 06 e 07 de Junho de 2015. O projeto é um contêiner com uma grande tenda adaptada e que será montado no PARQUE ESTADUAL GABRIEL CHUCRE e irá realizar durante dois dias oficinas, contação de histórias , apresentações de espetáculos teatrais para crianças , circo e mamulengo. A programação começa sempre a partir das 14h e vai até às 17h.

Nos últimos cinco anos, o Projeto Emcena Brasil já percorreu mais de 250 cidades em todo o País, atendendo mais de um milhão de pessoas. Com uma estrutura moderna, que inclui som, iluminação, tela de cinema, 400 banquetas e uma grande tenda para abrigara plateia, a caravana apresentará uma variada programação a todos os presentes sem distinção, com a mesma qualidade de salas convencionais de teatro, porém com a vantagem de ser totalmente gratuito. O projeto é realizado por meio da lei de Incentivo ProAc ICMS, com patrocínio da Comgás, e conta com o apoio da prefeitura de Carapicuiba, da Secretaria de Cultura e realização da Cia Abareteatro.

A Cia Abaréteatro vem capitaneando o projeto desde 2007 e traz na programação quatro renomados grupos de teatro, mamulengos, música e circo, que se apresentarão com os seus principais espetáculos do vasto repertório. Todos trazem na bagagem mais de 20 anos de experiência, além de um excelente currículo, com diversas premiações tanto nos principais centros culturais do País, como participações importantes em Festivais de Teatro e Cultura no Brasil e no exterior.

Ao todo serão mais de 30 artistas e técnicos que desfilarão suas habilidades em dois dias de eventos. O excelente nível artístico e a interação com a plateia, aliado à tecnologia de luz e som proporcionarão aos espectadores um excelente divertimento, num evento único, valorizando a cultura popular, o artista nacional e garantindo boas gargalhadas e um ótimo dia de lazer para toda a família.

Segundo Orlando Moreno, criador e idealizador do projeto, “esses últimos anos de circulação nas mais variadas regiões de norte a sul de País estão sendo muito gratificantes, tanto pela troca de experiências como também pela absorção de conhecimento das tradições e da rica cultura de cada localidade”, conclui. “Depois de milhares de quilômetros rodados, nós estamos, de fato, levando a cultura onde o povo está.

E o mais importante é que estamos consolidando um verdadeiro projeto de congraçamento, confraternização e reencontro do povo com sua própria cultura, numa mostra efetiva de que ao contrário do que dizem, o brasileiro adora o bom teatro, a boa música e aprecia a arte como um todo . Temos notado que crianças, adolescentes e adultos se divertem com o gracejo do palhaço, se emocionam com a história bem contada e como gente grande, sem pudor e nem preconceito, são capazes de gestos de carinho ao reviver a criança que existe dentro de cada um. E sempre ao final, agradecidos retribuemaplaudindo entusiasticamente todos os eventos ”.

Confira abaixo os detalhes da programação:

1º DIA

14h

Contação de Histórias – FANIQUITO COM SIRICUTIOC NO MOSQUITO – Cia Mão Livre

Oficina de Desenho Livre – Cia Mão Livre

15h

Teatro para crianças – CIRANDA DAS FLORES – Cia Abaréteatro

17h

Espetáculo de Mamulengo – A FESTA DA ROSINHA BOCA MOLE – Mamulengo da Folia

2º DIA

14h

Contação de histórias – UMA HISTÓRIA BELA DO GATO E DA PANELA– Cia Mão Livre

Oficina de Dobraduras – Cia Mão Livre

15h

Teatro para crianças – BOI VIRAMUNDO – Cia Abaréteatro

17h

Espetáculo Circense – A MAGIA DO CIRCO – Los Circo Los

Serviço: EMCENA BRASIL – UM SHOW DE CULTURA PERTINHO DE VOCÊ

Local: PARQUE ESTADUAL GABRIEL CHUCRE – CARAPICUIBA

Dias: 06 e 07 de JUNHO

Horário: 14h às 17h

Entrada: GRATUITA

Classificação: LIVRE

Sobre a Cia Abaréteatro

Cia Abareteatro Fundada em 1995 pelo Ator e Diretor Orlando Moreno. Em menos de 20 anos de existência já acumulou mais de 120 prêmios de Mérito Cultural, prêmios técnicos e artísticos nos mais importantes Festivais de Teatro do país e no exterior. Participa da Carvana Nacional de Leitura, projeto Leia Brasil, desenvolvendo o Teatro Educativo e se especializandao em Teatro para espaços alternativo. A partir daí, empreende uma pesquisa para desenvolver um equipamento de difusão inovador e que propicie um verdadeiro projeto de democratização popular, assim, nasceu o Emcena Brasil.