Carapicuíba recebe equipamentos para o “Crack é Possível Vencer”

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 9 de junho de 2015

Na segunda-feira, 8 de junho, o prefeito Sergio Ribeiro apresentou ao município novos equipamentos da Guarda Civil Municipal (GCM), que serão utilizados para o programa do Governo Federal “Crack é Possível Vencer”: um micro ônibus, dois carros e duas motos.

Os veículos permaneceram no Calçadão durante todo o dia, expostos para a população, e servirão para monitoramento de pontos críticos de tráfico de drogas, ações de combate ao tráfico e apoio para usuários que querem abandonar o vício.

A Prefeitura de Carapicuíba aderiu ao programa em 2013. Após a adesão, várias etapas foram cumpridas para a aprovação da parceria, e em 2014, ocorreram diversos treinamentos de agentes da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar e funcionários da Prefeitura. Ainda no ano passado, foram adquiridos os veículos por meio do programa, os quais aguardavam vistoria de técnicos do Governo Federal para entrar em funcionamento.

Em Carapicuíba, o Programa está estruturado por meio das Secretarias de Segurança, Saúde, Educação e Assistência Social, Polícia Militar e Entidades com trabalhos voltados à recuperação de dependentes químicos. Reúne diversas ações que envolvem as ações de saúde, assistência social e segurança pública, educação e garantia de direitos. As iniciativas são organizadas em três eixos temáticos: prevenção, cuidado e autoridade.

GCM trabalha em todo o município

A GCM de Carapicuíba atende denúncias e solicitações da população por meio da Central Telefônica, pelos números: 4183-5229 e 0800-770-2270, com atendimento 24h.

Atualmente a GCM realiza patrulhamento diário nos parques municipais, estabelecimentos públicos e ruas do município. Os agentes realizam também rondas em áreas críticas e apreendem drogas ilícitas e encaminham traficantes à Delegacia de Polícia.

Outra modalidade do trabalho realizado pelos agentes da GCM são as orientações e palestras preventivas sobre o uso de drogas em igrejas, escolas, para a comunidade.

