Prefeitura implanta novo semáforo e faixa de pedestres

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 9 de junho de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba implantou nesse fim de semana novo semáforo e faixa para travessia de pedestres na Av. Deputado Emílio Carlos, em frente à nova sede da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT). A medida visa a segurança de pedestres e motoristas que utilizam os serviços da SMTT e que trafegam pela via diariamente.

A nova sede foi inaugurada no dia 1º de junho e conta com rampa para facilitar e garantir o acesso das pessoas idosas e/ou com deficiência. Medidas de sustentabilidade também foram tomadas com a instalação de sistema para captação de água da chuva para reuso e lixeiras de cores diferentes para coleta seletiva.

O novo endereço vai facilitar o acesso dos munícipes que comparecem à secretaria para ter acesso aos serviços oferecidos pela SMTT, como a emissão de credenciais de identificação especial para utilizar as vagas de estacionamento em vias públicas. Podem se beneficiar as pessoas com deficiência e/ou idosos que também podem usar seu cartão em outras cidades, pois ele é válido em todo o território nacional. Carapicuíba inova e oferece ainda mais benefícios aos seus moradores tornando gratuito o uso da vaga em áreas públicas aos portadores da credencial.

SMTT recebe novo equipamento para pintura de sinalização.

A Secretaria de Transporte e Trânsito recebeu no último dia 03 de junho, um novo equipamento para pintura de sinalização de trânsito nas vias da cidade.

Com essa nova máquina a Prefeitura consegue dobrar sua capacidade de realizar pinturas de solo como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além de lombadas e cruzamentos que são demarcados com sinal de preferência.

Esse equipamento faz o serviço de pintura com mais rapidez, eficiência e economia. Menos material é utilizado e não é preciso usar gabaritos para dar forma às faixas, pois ela tem um sistema especial que distribui a tinta de maneira uniforme.