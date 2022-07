Domingo acontecem provas para o Concurso da Prefeitura de Carapicuíba

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 9 de junho de 2015

Os 12.100 inscritos no concurso público para diversos cargos da Prefeitura de Carapicuíba realizam a prova objetiva a partir deste domingo, na Faculdade Nossa Cidade. As provas acontecem dia 14 em dois períodos (manhã e tarde) e dia 21 (manhã). Pela manhã, os portões se abrem às 8h30 e fecham às 9h. Já no período da tarde, se abrem às 13h30 e fecham às 14h.

Informações sobre a distribuição de salas estão disponíveis no portal da Prefeitura de Carapicuíbawww.carapicuiba.sp.gov.br e no site do Instituto Brio http://www.institutobrio.org.br.

A Prefeitura de Carapicuíba abriu o concurso público em 4 de abril para preenchimento de 343 vagas, que correspondem a 55 cargos. De 2010 a 2014, foram realizados cinco concursos, abrindo 2693 vagas. Com isso, cresceu o número de funcionários de carreira, o que representa maior organização e eficiência da máquina pública. O Prefeito Sergio Ribeiro busca a valorização do funcionalismo e dos serviços oferecidos à população, por meio de concursos, capacitações e melhorias nos benefícios oferecidos pela Administração municipal.

Clique aqui e veja o Edital