Prefeitura realiza reunião para 2ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres

Data de Publicação: 16 de junho de 2015

Para organizar a 2ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e a eleição da diretoria do Conselho Municipal, aconteceu no dia 11 de julho, a primeira reunião da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, órgão da Prefeitura de Carapicuíba.

A 2ª Conferência tem como objetivo elaborar propostas para o Plano Municipal de Política para as Mulheres (2016/2020), que serão encaminhadas para a Conferência Estadual e após aprovadas serão discutidas na em instância nacional. As propostas visam beneficiar as mulheres na construção da igualdade, tendo como perspectiva o fortalecimento da autonomia econômica, social, cultural e política.

Com o tema “Mais direitos, participação e poder para as mulheres”, a 2ª Conferência é destinada a instituições da sociedade civil organizada (sindicatos, ONGs, associações) e lideranças de bairro.

No total, 22 mulheres participaram da discussão. A comissão organizadora criou quatro subcomissões, que ajudarão na estruturação dos eventos. Serão realizadas ainda, pré-conferências para participação efetiva e qualitativa da população, com debates, discussões e troca de experiência entre governo e sociedade civil.