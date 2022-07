Inscrições abertas para peneira do Cruzeiro E.C

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 17 de junho de 2015

O Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte abriu, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, inscrições para avaliação de futebol, visando buscar novos talentos. As inscrições devem ser feitas pelo sitewww.ultrachance.com.br e a avaliação será dias 2 e 3 de julho.

As vagas são limitadas e podem participar meninos nascidos entre os anos de 2000 e 2005. Mais informações estão disponíveis no site. Os aprovados na peneira serão encaminhados para a capital mineira, onde passarão por um período de treinos nas dependências do Cruzeiro E.C.