Passarela e Túnel avançam nas obras do Novo Centro

Data de Publicação: 17 de junho de 2015

A construção do novo terminal municipal está em nova etapa, com a finalização da passarela e escavação do túnel. A passarela é o ponto de ligação entre o calçadão, o novo terminal, estação da CPTM, pólo educacional (FATEC/ETEC, FNC e SESI) e Parque da Lagoa. A obra passou a ter ritmo mais intenso após a conclusão das lajes e pilastras e implantação de várias frentes de trabalho em turnos ininterruptos.

Abaixo da passarela está em construção o túnel para o acesso do trânsito que vem de Barueri e do viaduto Jorge Julian, sentido Av. Mário Covas. Para a sua conclusão são necessários trabalhos subterrâneos de construção de galerias e tubulações.

Ao término da obra, os pedestres passarão a circular somente por cima da via, acabando com faixas de pedestres e semáforos no local, gerando rapidez para quem dirige e segurança para quem anda a pé.

No final de abril, a pista de tráfego na Av. Mario Covas, em frente à estação da CPTM, sentido Barueri, foi aberta. Continuam também a construção das áreas internas do terminal, como vias de acesso, calçadas, escadas, elevadores, banheiros e plataformas.

Mas as obras do Novo Centro vão além do novo terminal. As intervenções estão interligadas e fazem parte do Projeto Municipal de Mobilidade Urbana – Novo Centro, criado pelo prefeito Sergio Ribeiro. Entre elas estão a construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal, na região Central, o Corredor Oeste e o viaduto que ligará a Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu (próximo ao Fórum Municipal) ao Sistema Viário do Parque da Lagoa (já concluído). Também será feito o novo terminal de ônibus no Km 21, na divisa entre Carapicuíba e Osasco, além da conclusão do Projeto Novo Centro.

Este conjunto de intervenções visa modernizar o centro de Carapicuíba e torná-lo ágil no fluxo de veículos e pedestres, que além de terem uma passagem ampla e livre de carros, motos e ônibus, vão ganhar uma área urbanizada, arborizada e atraente, transformando definitivamente a história do centro da cidade.

O prefeito Sergio Ribeiro, que desde o início acompanha posso a passo o desenvolvimento do Projeto Novo Centro, ressalta a importância da obra para a região. “Os benefícios não serão apenas para Carapicuíba, mas para a região metropolitana como um todo, em termos de mobilidade, e em especial Tamboré e Alphaville, já que a maior parte de quem se dirige a estes bairros de Barueri passa por Carapicuíba”.