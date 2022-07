Tradicional Festa Nordestina promete agitar Carapicuíba no mês de Julho

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 17 de junho de 2015

Entre os dias 26 a 29 de junho, 03 a 05 e 09 a 12 de julho, a tradicional Festa Nordestina promete agitar Carapicuíba.

Na sua 31ª edição consecutiva, a Festa Nordestina é um evento, que faz parte do calendário cultural do município, promovida pela Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Cultura. O evento tem como finalidade homenagear os migrantes nordestinos, que vivem na cidade e contribuem com o desenvolvimento do município.

Ao longo dos anos, a Festa Nordestina foi adquirindo relevância turística e cultural, a ponto de atrair cerca de 15 mil pessoas diariamente. Os visitantes podem apreciar comidas, música e danças típicas do nordeste brasileiro, em um ambiente seguro e descontraído.

A Festa Nordestina acontece a partir das 18h, no estacionamento entre a Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, com entrada próxima ao Calçadão de Carapicuíba. A entrada é grátis.

Confira a programação desta semana:

26/06 – SOM DA LUXURIA

27/06 – BONDE DOS PLAYBOYS

28/06 – CLAYTON LACERDA E TRIO CANAPI

29/06 – FORRO 100 PRECONCEITO

03/07 – BONDE DO GONZAGÃO

04/07 – SEGURA O VÉIO

05/07 – DJAVU

09/07 – TRIO VIRGULINO

10/07 – ROBÉRIO

11/07 – WESLEY DOS TECLADOS

12/07 – CARAVANA FESTA POPULAR

CAJU E CASTANHA

BUZÃO DO FORRO

ZEZINHO BARROS

AS MARCIANAS

E CONVIDADOS