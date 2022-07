Prefeitura inaugura, neste sábado, nova iluminação no Parque Jandaia

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 19 de junho de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, inaugura no próximo sábado, 20 de junho, mais a obra de iluminação pública no Parque Jandaia. A entrega acontece a partir das 19h, no Parque público situado entre as ruas Newton Macha Junior, Ten. José Nogueira e Derivan Araújo Castro, ao lado do Miniginásio de Esportes.

A área conta agora com 40 pontos de iluminação com lâmpadas metálicas de 400 Watts. A obra foi executada com recursos do próprio município, atendendo antiga reivindicação da comunidade.

Para o prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, a instalação de novos pontos de energia, além de trazer mais segurança para os moradores, é mais uma benfeitoria para os moradores do Parque Jandaia, que ganhou a revigoração da área, mini-ginásio, entre outras melhorias.

Em todo município, já são cerca de 2 mil novos pontos de iluminação em diversos bairros. As obras já foram entregues no Parque da Aldeia e 120 Casas.