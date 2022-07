Unidos da Lidia e Real Mônaco decidem a Copa Bronze 2015

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 19 de junho de 2015

Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, informa o andamento de torneios de futebol no município:

No próximo domingo, 21, acontece a decisão da Copa Bronze 2015, com a disputa entre o E.C. Unidos da Lidia (Vila Cretti) e o Real Monaco F.C. (Jd. Cibele).

Para chegar a decisão, o Unidos da Lidia venceu o Roma Murão por 3 a 1, já o Real Mônaco superou na semifinal o Arsenal do Morro pelo placar de 3 a 2.

Em caso de empate, o título será decidido nas penalidades. A final da Copa Bronze 2015 será realizada no próximo, 21, a partir das 14h00 no Estádio do Niterói.

Copa Master chega à última rodada da primeira fase

A Copa Master de Futebol 2015 terá no próximo domingo, 21, a última rodada da fase classificatória. Das oito vagas para as oitivas de finais, cinco foram preenchidas: Renegados e Sour e Mé pelo grupo A, e Meio Século, Unidos COHAB 5 e Velha Guarda pelo Grupo B.

Os jogos desta rodada também definirão os confrontos da fase eliminatória. Confira os resultados da 6ª rodada, e os jogos da 7ª rodada.

Resultados

A.D. VASCO DA GAMA 2 X 1 JUVENTUS F.C. SUOR E MÉ E.C. 2 X 1 UNIMARKS E.C. RENEGADOS F.C. 0 X 0 VIDA MANSA F.C.

7ª Rodada