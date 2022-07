Prefeitura de Carapicuíba realiza ação social na Cohab

Data de Publicação: 25 de junho de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado, 27 de junho, ação social na Rua Bom Jesus do Amparo, na Cohab 5, com diversos serviços para a população, como atendimento médico e odontológico, emissão de carteira profissional, orientação do Procon (defesa do consumidor), Bolsa Família, corte de cabelo e mais serviços, brincadeiras para as crianças e muito mais.

Funcionários da Prefeitura e voluntários permanecerão no local das 9 às 14 horas. O Prefeito Sergio Ribeiro também estará presente para conversar com a população.

Recapeamento e drenagem

Está em fase adiantada a obra de recapeamento asfáltico e melhorias no sistema de drenagem na rua Bom Jesus do Amparo. As ruas Betim, Bocaiúva, Bom Jardim de Minas também serão contempladas. A obra é realizada por parceria da Prefeitura de Carapicuíba e o Governo Estadual, com recursos na ordem de R$ 520 mil. Em breve, a Av. Tancredo Neves também será beneficiada com recapeamento em toda a sua extensão.

Em 1º de maio deste ano, a Prefeitura entregou à comunidade da COHAB 5 a nova quadra de esportes, reformada e com cobertura, parte integrante da Emef Professor Argeu da Silveira Bueno. Segundo orientação do prefeito Sergio Ribeiro, a quadra fica aberta nos finais de semana, para uso da população, como espaço de esporte e lazer.

A Praça da Árvore ganhou academia para as pessoas da terceira idade que podem se exercitar gratuitamente, ao ar livre. O prefeito também anunciou a construção de novos abrigos de parada dos ônibus que fazem ponto final na Cohab 5. “A administração trabalha em diversas obras e Carapicuíba vive um período único de crescimento e avanços sociais. A Cohab faz parte dessa realidade e recebe várias ações que beneficiam diretamente a todos os moradores” destacou o prefeito Sergio Ribeiro