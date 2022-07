Unidos da Lídia é o Campeão da Copa Bronze 2015

Data de Publicação: 26 de junho de 2015

O Unidos da Lidia conquistou neste domingo, 21 de Junho, o título da edição 2015 da Copa Bronze, torneio organizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. Na decisão a equipe da Vila Creti superou o Real Monaco do Jd. Cibele pelo placar de 3 a 0, e ficou com o troféu da competição.

Desde o início da partida ambos os times demonstraram que a disputa pelo título seria emocionante, o primeiro tempo da decisão foi equilibrado com ambas as equipes buscando o atacar a defesa adversária, mas o Unidos da Lidia empurrado pela torcida soube aproveitar melhor as oportunidades criadas, conseguiu abrir placar.

Já na segunda etapa o Real Monaco se viu obrigado a atacar o Unidos da Lidia, mas acabou se expondo aos contra-ataques, e foi desta forma que a equipe da Vila Creti fez mais dois gols que garantiram o título da Copa Bronze 2015.

Além dos troféus e medalhas para os campeões e vice-campeões, foram premiados os artilheiros do campeonato: Marcos Roberto – Bola de Ouro (Real Monaco) 5 gols, Murilo Costa – Bola de Prata (Unidos da Lidia) 4 gols e Victor Dias – Bola de Bronze (Unidos da Lidia) 4 gols, que também recebeu o premio de melhor jogador da competição.

Receberam prêmios também, o Unidos da Lidia por ter a defesa menos vazada (4 gols), o troféu de melhor treinador foi para Adriano Costa (Roma Murão) e Eduardo Barros (Unidos da Lidia) foi o treinador destaque.

Copa Máster entra na fase de quartas de finais

Finalizada a fase de classificação, a Copa Máster 2015 torneio organizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, inicia no próximo domingo, 28 de Junho, os jogos eliminatórios para definir os semifinalistas da competição.

Renegados, Suor e Mé, Unimarks, Vasco da Gama, XI Garotos, Velha Guarda, Meio Século e Unidos da COHAB V, garantiram vaga nas quartas de finais e seguem na disputa do título. Nesta fase, os dois primeiros colocados de cada grupo jogam com a vantagem do empate para avançar as semifinais.

Veja a seguir o resultados jogos do último domingo válidos pela fase de classificação, e os confrontos das quartas de final.

Resultados

TERCEIRO TEMPO F .C. 01 X 05 UNIDOS DA COHAB V XI GAROTOS F. C. 02 X 01 S. E. RAIZES MEIO SÉCULO F. C. 00 X 00 VELHA GUARDA F. C. UNIMARKS E.C. 03 X 01 A.D. BOEMIA SUOR E MÉ E.C. 00 X 03 RENEGADOS F.C. A.D. VASCO DA GAMA 00 X 00 VIDA MANSA F.C.

Quartas de Finais