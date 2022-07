Carapicuíba realiza 7ª Conferência Municipal de Saúde‏

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 26 de junho de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, realiza, na quarta-feira, 1º de julho, das 7h às 19h, no auditório da Faculdade Nossa Cidade – FNC (Av. Francisco Pignatari, 630), a 7ª Conferência Municipal de Saúde.

A Conferência de Saúde é um espaço representativo, onde diversos segmentos sociais (trabalhadores de saúde, gestores e usuários dos serviços) reúnem-se para avaliar a situação da saúde, elaborar propostas de políticas públicas e eleger as suas prioridades.

Neste ano, o Ministério da Saúde realizará a 15ª Conferência Nacional de Saúde entre os dias 23 e 26 de novembro, com o tema “Saúde Pública de qualidade para cuidar bem das pessoas”, no eixo “Direito do Povo Brasileiro”.