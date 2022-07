Plano Municipal de Educação é tema de debate em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 26 de junho de 2015

Acontece na próxima quinta-feira, 02 de julho, a partir das 19 horas, Audiência Pública para apresentação e discussão do Plano Municipal de Educação (PME) de Carapicuíba. A reunião será no Teatro Jorge Amado (Av. Miriam, 86 – Centro).

A Audiência é convocada pela Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Educação. Toda a população é convocada a participar e opinar sobre a minuta do Plano, que foi previamente elaborado de forma democrática e contou com a participação de todos os segmentos da educação no município.

O PME é um passo importante para o planejamento das ações a serem realizadas na próxima década e estabelecer os objetivos que podem ser alcançados.

Após ser aprovado em audiência pública, o PME deve ser encaminhado à Câmara Municipal para apreciação e aprovação dos vereadores. Após esse processo, passará a ser a referência para o planejamento educacional na cidade.