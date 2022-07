Em Carapicuíba procissão e queima de fogos encerra comemorações em homenagem a São Pedro

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 2 de julho de 2015

Carapicuíba recebeu na segunda-feira, 29, o encerramento das comemorações oficiais do São Pedro. O primeiro evento começou com a Missa da Alvorada às 6h, seguida pela Missa solene celebrada pelo bispo diocesano, Dom João Bosco às 10h, procissão às 16h, com queima de fogos, e para finalizar a quermesse promovida pelas pastorais ligadas à Paróquia.

A 60ª Festa de São Pedro teve início no dia 20, com a tradicional novena. A organização das festividades é feita pela Paróquia São Pedro, na Vila Sulamericana, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.