31ª Festa Nordestina agita Carapicuíba a partir de sexta

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 2 de julho de 2015

Ainda dá tempo de prestigiar a 31ª Festa Nordestina, que acontece no estacionamento da Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, entre a entrada da COHAB e o Calçadão, no Centro, sempre a partir das 18h. No último dia 29, durante a Festa, aconteceu a queima de fogos em comemoração ao dia de São Pedro, padroeiro de Carapicuíba.

De 03 a 05 de julho, a animação da festa continua com comidas típicas, em barracas que comercializam os alimentos, além dos shows com os grandes ícones da música nordestina, como Bonde do Gonzagão, Segura o Véio, Djavu, dentre outros (programação completa abaixo).

A 31ª Festa Nordestina de Carapicuíba, segundo ressalta o prefeito Sergio Ribeiro, foi pensada para os migrantes nordestinos que vivem no município. “Eles tiveram uma parcela fundamental no desenvolvimento da cidade e a festa busca reconhecer essa importância”.

Programação

03/07 – BONDE DO GONZAGÃO

04/07 – SEGURA O VÉIO

05/07 – DJAVU

09/07 – TRIO VIRGULINO

10/07 – ROBÉRIO

11/07 – WESLEY DOS TECLADOS

12/07 – CARAVANA FESTA POPULAR

CAJU E CASTANHA

BUZÃO DO FORRO

ZEZINHO BARROS

AS MARCIANAS

E CONVIDADOS