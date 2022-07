Prefeitura promove Audiência Pública para discutir serviços da Sabesp em Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 2 de julho de 2015

Com o objetivo de discutir e ouvir a população, a Prefeitura de Carapicuíba, realiza na sexta-feira, 3 de julho, a partir das 18h, na Câmara Municipal (Av. Mirian, 97 – Centro), Audiência Pública referente a renovação do contrato de concessão de serviços com a Sabesp.

A empresa, que é responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto na cidade, pretende renovar seu contrato de prestação de serviço no município.

O prefeito Sergio Ribeiro lembra que a Prefeitura tem demandas e exigências para apresentar, procurando melhorar a qualidade do serviço junto a população e estabelecimentos públicos. “Por isso é importante a presença do maior número de pessoas na Audiência”.

Representantes da Sabesp e especialistas no assunto estarão juntamente com o Prefeito Sergio Ribeiro. A Audiência é aberta aos munícipes e autoridades que queiram participar.