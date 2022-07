7ª Conferência da Saúde propõe diretrizes para o município

Data de Publicação: 2 de julho de 2015

Na última quarta-feira, 2 de julho, aconteceu em Carapicuíba, a 7ª Conferência Municipal de Saúde, no Auditório da Faculdade Nossa Cidade. O evento organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, e pelo Conselho Municipal de Saúde, reuniu representantes da sociedade civil, trabalhadores, gestores e prestadores de serviço do SUS, com o objetivo de propor diretrizes para a formulação da política de saúde e avaliar o andamento das diretrizes do SUS, assimilando os aspectos da universalidade, equidade, integridade, descentralização, acessibilidade e controle social.

Os trabalhos da Conferência tiveram início em 25 de maio, com a realização das Pré- Conferências Municipais nas doze Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e duas Unidades de Saúde da Família (USFs). Todas as propostas e diretrizes levantadas nesta etapa foram amplamente discutidas em grupos de trabalho pelos convidados e delegados durante a Conferência e aprovadas para o documento base do novo Plano Municipal de Saúde. O prefeito Sergio Ribeiro participou da abertura da reunião, fazendo um balanço das ações em Saúde promovidas pela Administração.

O evento contou com a participação de convidados que contribuíram na discussão do eixo “Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade: Gilberto Almazan, Diretor do DIESAT (Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho), Fernanda Lou San Magano, Conselheira Nacional de Saúde, Geralda Aparecida Vieira Carvalho, Articuladora da Atenção Básica da Rota dos Bandeirantes da Diretoria regional de Saúde de São Paulo e Cleide Emilia de Oliveira Ayres Prestes, Articuladora da Política de Humanização da Rota Bandeirantes e Mananciais da Diretoria Regional de Saúde de São Paulo.

Ao final dos trabalhos foram eleitos oito delegados, que participarão da Etapa Regional da Conferência Estadual de Saúde que acontecerá em 16 e 17 de Julho de 2015 no Município de Guarulhos, sendo quatro do segmento usuários, dois do segmento trabalhadores e dois do segmento gestores do Município.