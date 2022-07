Ministro Kassab participa de entrega de apartamentos do Minha Casa Minha Vida em Carapicuíba

Data de Publicação: 14 de outubro de 2015

O sonho da casa própria é mais uma vez realidade para famílias de Carapicuíba, que recebem na quinta-feira, 15 de outubro às 12h, a chave dos apartamentos. O Conjunto Azaleia na Vila Helena faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba e com o Programa Casa Paulista do Governo Estadual.

A cerimônia de entrega acontece dentro do Condomínio Azaleia – Rua Paraguai, 23 – Vila Helena. Além do prefeito Sergio Ribeiro e autoridades do município estará presente também o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, que acompanha o desenvolvimento do MCMV pelo Brasil.

Segundo o Ministro, o Programa entregou mais de 2 milhões de moradias desde 2009 e investiu R$ 244,2 bilhões, em todo o país. Ele afirmou ainda, recentemente, que até o fim de 2018, chegará a 6,7 milhões de moradias contratadas e mais de 25 milhões de pessoas contempladas com habitações em todo o Brasil.

Além de criar condições para que a população de média e baixa renda adquira sua casa própria, o MCMV também é responsável pela geração de mais de 1 milhão de empregos, desde 2009, o que representa cerca de 200 mil colocações por ano. Carapicuíba está inserida nesta realidade.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, as parcerias com os Governos Federal e Estadual são um importante passo para melhorar Carapicuíba. “Realizar o sonho da casa própria para pessoas que se inscreveram e acreditaram no Programa Minha Casa Minha Vida é um sonho que estamos realizando: oferecer oportunidades para quem nunca teve”.