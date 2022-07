Troféu Piratininga, Copa Prata e mais notícias do Esporte

Data de Publicação: 14 de outubro de 2015

A seleção masculina de futsal sub-16 de Carapicuíba decide no próximo sábado, 17, o título da edição 2015 do Troféu Piratininga, torneio organizado pela Federação Paulista de Futsal. A equipe é formada pela parceria entre a Liga Carapicuibana de Futebol de Salão (Licafusa) e a Secretaria de Esportes e Lazer.

Na final, o time carapicuibano enfrentará a seleção da Associação Riopretense de Futsal e a partida que vale o título será realizada em Piracicaba, a partir das 16h, no Ginásio José Carlos Calado Heblin, localizado na Rua Treze de Abril, Jd. Prezotto. Entrada franca.

Copa Prata conhecerá os primeiros classificados as oitavas no próximo fim de semana

A rodada do próximo fim de semana será muito importante para as equipes participantes da Copa Prata 2015. Algumas equipes poderão garantir suas vagas na fase de mata-mata do torneio.

No grupo A, todas as sete equipes ainda têm chances matemáticas de classificação. Já o grupo B tem o time Vila Iza na liderança isolada com 16 pontos, seguido por Bola Branca com 11 e na sequência, com sete pontos, estão Aliança Paulista, União Total e Ajax. Este último tem a possibilidade de se classificar para o mata-mata, mas também corre o risco de ser rebaixado pois é o primeiro time fora da zona da risco.

e confira os resultados da rodada, a classificação e os jogos da 7ª rodada da Copa Prata 2015.

Próximos jogos da Copa Seletiva 2015 valem acesso para a Copa Bronze 2016

A fase de quartas de final da Copa Seletiva 2015, que será realizada no próximo domingo, 18, definirá as equipes promovidas a Copa Bronze 2016.

Em caso de empate no tempo regulamentar, as vagas serão decididas em cobranças de pênaltis. Todos os confrontos desta fase acontecerão no Campo da Vila Cretti.

e confira a seguir os resultados das oitavas de finais e os jogos válidos pelas quartas de finais da Copa Seletiva de Futebol 2015.

Secretaria de Esporte e Lazer de Carapicuíba (Secel) promove final do Torneio Interescolas

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba realizará no próximo sábado, 17, as finais do Torneio Interescolas 2015. A competição é disputada por todas as escolas de futebol mantidas pela SECEL.

Os jogos valendo o troféu serão disputados no Estádio do Niterói. Na categoria sub-11 jogarão às 9h Roseira x Ousados da Bola (Aldeia). No sub-13, às 10h, Roseira x Ousados da Bola (Aldeia). Às 11h se enfrentarão pelo sub-15 Planalto x Creti e às 12h, na final do sub-17, estarão frente a frente Planalto x Roseira.