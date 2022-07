Minha Casa Minha Vida realiza o sonho da casa própria em Carapicuíba

Data de Publicação: 15 de outubro de 2015

Nesta quinta-feira, 15 de outubro, o prefeito Sergio Ribeiro recebeu em Carapicuíba o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, para a entrega de 300 apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Azaleia, na Vila Helena.

Participaram também o secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, a superintendente da Regional Osasco da CAIXA, Flávia Nogueira, o presidente da Câmara Municipal, vereador Abraão Junior, a secretária de Convênios, Veruska Carvalho, padre Othoniel Duprat, o vice-prefeito Salim Reis, dentre outras autoridades.

A moradora Bruna Santana representou os moradores do residencial Azaleia. “É um sonho que está se tornando realidade. Agradeço a Deus e às autoridades que nos ajudaram”.

O prefeito Sergio Ribeiro parabenizou os moradores por acreditarem no projeto. “Vocês que estão recebendo a chave, esperaram que cada desafio fosse vencido, e realizam o sonho da casa própria.” Ele ressaltou a importância das parcerias firmadas com os Governos Federal, Estadual e iniciativa privada. “Sem as parcerias esse momento não teria chegado. Assim provamos que o Brasil, São Paulo e nosso município são muito maiores que qualquer crise. Vencemos os desafios com trabalho e respeito ao recurso público. Carapicuíba tem o menor orçamento, e hoje é a 17ª cidade que mais investe no estado. O volume de investimento de 79 milhões de reais supera cidades como Santo André, Jundiaí e Ribeirão Preto”.

O ministro Gilberto Kassab lembrou que em Carapicuíba são 816 apartamentos entregues, parte em 2014 e parte agora. “No Brasil são 1 milhão e 10 mil unidades entregues, em construção ou contratadas. Em 10 anos vamos entregar 7 milhões de unidades habitacionais. O Programa Minha Casa Minha Vida é o melhor programa de habitação do mundo”, concluiu.

