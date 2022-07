Vestibulinho ETEC Carapicuíba – inscrições abertas

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 16 de outubro de 2015

Estudantes que se preparam para dar um passo a mais na formação profissional já podem se concorrer a uma vaga na Etec de Carapicuíba (Instituto Paula Souza) no Vestibulinho 1º Semestre 2016.

A ETEC Carapicuíba oferece 320 vagas para cinco cursos, oferecidos gratuitamente:

• Administração – turmas: tarde, noite e semipresencial, (40 alunos por turma)

• Comunicação Visual – turmas: tarde e noite, (40 alunos por turma)

• Multimídia – turmas: manhã e noite, (40 alunos por turma)

• Processos Fotográficos – turmas: tarde (40 alunos)

As inscrições para o vestibulinho 2016 estão abertas desde 6 de outubro e vão até 11 de novembro. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa estar cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio ou já tê-lo concluído.

A inscrição para o vestibulinho deve ser realizada pela internet, no site www.vestibulinhoetec.com.br. No Manual do Candidato, disponível no site, encontram-se as orientações e datas para o processo seletivo.