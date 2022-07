Conselhos Gestores de Saúde passam por escolha de novos representantes

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de outubro de 2015

Estão abertas as inscrições para Conselheiros Gestores de Saúde das Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família, gestão 2015/2017. A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Carapicuíba abriu na última segunda-feira, 19 de outubro, as inscrições para o processo de escolha. Serão eleitos no Fórum de Eleição, representantes de usuários, trabalhadores, associações, entidades ou movimentos. As inscrições ficarão abertas até 10 de novembro.

Os segmentos Usuários e Trabalhadores devem requerer a inscrição nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) – ver endereços abaixo. Já os representantes das Associações, Entidades ou Movimentos devem comparecer na Sala do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde (Avenida Presidente Vargas, nº 280 Centro Administrativo Municipal).

O Fórum de Eleição será realizado dias 1, 2 e 3 de dezembro, das 8h às 17h nas UBSs e USFs do Município. Veja os endereços.

UBS Central – Rua Joaquim das Neves, 115 – Centro

UBS Castelo Branco (COHAB II) – Avenida do Bosque, 410 – COHAB II

UBS COHAB V – Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 A – Cohab V

UBS Adauto Ribeiro – Estrada da Guabiroba, 519 – Jardim Santo Estevão

UBS Jardim Novo Horizonte – Rua Áquila, 24 A – Jardim Novo Horizonte

UBS Vila Helena; Rua Vereador José Fernandes Teixeira, 78 B – Vila Helena

UBS Florispina P. Carvalho (Vila Dirce) – Rua Bandeirantes, 24 – Vila Dirce

UBS Ana Estela: Endereço: Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

UBS Vila Menck – Estrada das Acácias, 202 – Vila Menck

UBS Vila Cretti – Rua José Fernandes Teixeira, 510 – Vila Cretti

UBS Cidade Ariston – Endereço: Rua Dumont, 26 – Cidade Ariston

UBS Parque Florida – Rua Califórnia, 05 – Parque Flórida

USF Capriotti – Rua Bom Pastor nº 115 – Jardim Capriotti

USF Vila Dirce – Rua Ernestina Vieira 70 – Vila Dirce

Os Conselhos Gestores serão compostos por, no mínimo, quatro e no máximo oito membros entre representantes dos funcionários, dos usuários, dos trabalhadores e da administração de cada Unidade. Veja no Edital (www.carapicuiba.sp.gov.br)a composição do Conselho Gestor, documentos e requisitos necessários, calendário e outras informações.