Em Carapicuíba a mudança não para

Data de Publicação: 20 de outubro de 2015

E mais uma etapa aconteceu nesta segunda, 19, com a remoção de 60 famílias na Vila Municipal, no local onde será construído um viaduto.

A Prefeitura de Carapicuíba deu passo importante para a realização de mais uma grande obra de mobilidade urbana na cidade. Na manhã desta segunda-feira, 19, foi finalizada a retirada de 60 famílias que moravam na Vila Municipal, próximo ao Fórum, local onde será construído o viaduto que ligará a Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu ao Sistema Viário do Parque da Lagoa, que permite novo acesso para Tamboré e Rodovia Castelo Branco.

Com tranquilidade e segurança, os últimos dois comerciantes que ainda estavam no local fizeram sua mudança utilizando caminhão disponibilizado pela prefeitura para todos os moradores. Mais da metade das famílias já estão morando em apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida, na Vila Helena, entregues na última quinta-feira (15). A prefeitura providenciou caminhões e ajudantes para ajudar na mudança dessas pessoas. Elas passaram por avaliações dentro dos critérios estabelecidos pelo Governo Federal, Estadual e pela Prefeitura.

Outras famílias foram cadastradas no Bolsa Aluguel e parte delas já tem destino certo: serão contemplados com apartamentos do PAC Cadaval que estão em construção na Estrada do Pequiá. Todos foram procurados pela prefeitura para serem cadastradas nos programas sociais.

Grandes transformações em Mobilidade Urbana marcam atual gestão municipal

Com cinco grandes obras em andamento na região central, cidade é referência em investimentos na área

A administração municipal ficará marcada na história de Carapicuíba pelos grandes investimentos em habitação e, principalmente, em mobilidade urbana. Levará para sempre a marca de promover uma completa remodelação no sistema viário municipal com vistas a melhorar a fluidez do trânsito e garantir a segurança do pedestre.

A região central da cidade conta com cinco grandes obras acontecendo simultaneamente e que, juntas, trarão benefícios permanentes para moradores e visitantes. Veja a seguir o resumo de cada uma delas:

Novo Centro: Com a abertura do túnel na Av. Mário Covas, as obras do Novo Centro seguem em fase de conclusão. Em breve será inaugurado o Terminal Municipal de ônibus e o projeto contempla ainda a construção de passarela que liga o Calçadão à Estação Ferroviária, às faculdades e ao Parque da Lagoa, além do bulevar.

Terminal Intermunicipal do Km 21: As obras seguem em bom ritmo na fase fundação do solo para levantar o novo terminal interligado à estação Miguel Costa. Embora construído em Osasco, grande parte dos ônibus que utilizarão este Terminal Km 21 têm seu itinerário nos diversos bairros de Carapicuíba, como Aldeia, Vila Dirce, Cohab e outros, o que já acontece atualmente.

Viaduto de ligação com Tamboré e Rodovia Castelo Branco: Ligará a Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu, na região do Fórum, ao Complexo Viário da Lagoa e à rotatória recém concluída que dá acesso à Rua da Consolação. Assim, quem trafega na região da Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, Etec, Fatec, faculdade, Sesi, Parque da Lagoa e Alphaville/Tamboré não precisará mais passar pelo centro de Carapicuíba. O fluxo de veículos será livre, já que o viaduto não tem semáforos, o trajeto ficará muito mais rápido, além de aliviar o trânsito na região central. A previsão inicial é de que em 12 meses a obra seja concluída.

Terminal Intermunicipal do Centro: No dia 07 de outubro, o prefeito Sergio Ribeiro acompanhado de representantes da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) vistoriou a obra do Terminal Intermunicipal Rodoviário, que será construído no terreno ao lado do Novo Centro, no quarteirão que passou recentemente pela demolição de imóveis em área comercial. Será integrado com o Corredor Oeste, estação ferroviária e com o Terminal Municipal (Novo Centro).

Corredor Oeste: O trecho de Carapicuíba tem extensão de 2,2 km e será ligado aos Terminais Intermunicipais do Centro e do Km 21, com integração às estações de trem da CPTM Carapicuíba e Gal. Miguel Costa. Com um total de 23,6 km de extensão, foi projetado para ligar os municípios da região oeste da Grande São Paulo atravessando os municípios Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo (Butantã).

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou a importância das obras que estão em andamento na cidade: “São resultados das parcerias e convênios firmados entre prefeitura e EMTU. É um momento histórico para Carapicuíba, pois todas as grandes reivindicações e sonhos dos moradores da cidade relativos à mobilidade urbana estão em andamento. Nós estamos empenhados em promover um trânsito de qualidade para os cidadãos”.