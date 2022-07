Caminhada do Outubro Rosa agita Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de outubro de 2015

No sábado, 17 de outubro, foi realizada a 2° Caminhada do Outubro Rosa de Carapicuíba. O evento promovido pela Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva e Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, faz parte da programação para sensibilizar mulheres sobre a importância de diagnóstico precoce na cura do câncer de mama.

Com um grupo animado, tendo um trio elétrico à frente, mulheres de toda cidade caminharam, cantando e conversando com a população pela Avenida Inocêncio Seráfico, desde a rotatória da Fazendinha até o Centro. O prefeito Sergio Ribeiro também participou da caminhada, ao lado de secretárias municipais, vereadores,funcionárias e funcionários da Prefeitura e mulheres que aderiram à caminhada.

O Outubro Rosa está sendo celebrado em Carapicuíba durante todo o mês. O encerramento será dia 30 de Outubro às 14 horas no Teatro Jorge Amado. A melhor forma de luta contra a doença é a prevenção através do exame da mama e consultas regulares com ginecologista. O exame de mamografia é eficaz na detecção da doença e é indicado para mulheres acima de 40 anos ou quando necessário.