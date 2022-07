FATEC Carapicuíba abre inscrições para o Vestibular 2016

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de outubro de 2015

A FATEC, Faculdade de Tecnologia do Instituto Paula Souza, pública e gratuita, oferece na unidade de Carapicuíba, seis cursos em nível superior. As inscrições para o Vestibular estão abertas e vão até 11 de novembro (15h) e devem ser realizadas exclusivamente no site www.vestibularfatec.com.br.

No total, são oferecidas 360 vagas, distribuídas em cinco cursos presenciais e um curso à distância:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Manhã e Noite) – 40 vagas por período

Jogos Digitais (Manhã e Noite) – 40 vagas por período

Logística (Manhã e Noite) – 40 vagas por período

Secretariado (Tarde; 5º e 6º semestre Noite) – 40 vagas

Sistemas para Internet (Tarde) – 40 vagas

Gestão Empresarial (EAD) – 40 vagas

Para fazer a inscrição, o candidato deve pagar uma taxa única de R$ 75,00. A prova será realizada no dia 06 de dezembro. O curso tem a duração de 03 anos (2.800 horas) e habilita o Tecnólogo formado a prosseguir estudos em programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) nas áreas da Ciência da Computação ou da Administração.